Евросоюз не нашел оснований для санкций России в отношении Украины

Киев, 2 ноября. В Евросоюзе назвали необоснованным решение России о введении санкций в отношении Украины. По заявлению представительства ЕС на Украине, ограничительные меры приведут к «обострению конфликтной ситуации».

«Решение российского правительства ввести финансовые меры против украинских лиц и компаний является необоснованным», — сказали в представительстве ЕС на Украине в комментарии «Интерфакс-Украина».

По заявлению представительства международной организации, санкции «подрывают» поиск решения «ради восстановления территориальной целостности Украины». При этом введенные украинской стороной санкции против России почему-то «не смущают» европейские страны, пишет «Утро.Ру».

Напомним, в октябре президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении специальных экономических мер в ответ на недружественные действия Киева. 1 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал соответствующий документ, согласно которому в санкционный список попали 322 гражданина Украины и 68 украинских компаний. Отметим, что с 2014 года Киев постоянно вводит санкции в отношении российских граждан и компаний. Москва же приняла первое решение об ограничительных мерах.