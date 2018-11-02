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Полиция нашла бомбу у приятеля подростка, устроившего взрыв у здания ФСБ в Архангельске

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Полиция нашла бомбу у приятеля подростка, устроившего взрыв у здания ФСБ в Архангельске

Москва, 2 ноября. Правоохранительные органы РФ обнаружили контейнер для самодельного взрывного устройства у московского восьмиклассника во время обыска

Согласно предварительным данным, школьник является знакомым подростка, который устроил взрыв в здании ФСБ в Архангельске. Следователи выяснили, что именно ему в последний раз звонил предполагаемый архангельский подрывник, сообщает телеграмм-канал «Хороший».

Напомним, что 31 октября на входе в офис регионального управления ФСБ России в Архангельске прогремел взрыв. В результате происшествия погиб 17-летний студент, который, как считают следователи, и пронес в здание взрывное устройство. Еще два человека пострадали.

По словам однокурсников студента, юноша увлекался анархистскими идеями. Возбуждено уголовное дело по статьям о теракте и незаконном ношении боеприпасов. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов распорядился предпринять все необходимые меры безопасности.

Автор: Антон Соколов
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