Милонов отреагировал на «ересь» Константинополя об «упразднении» УПЦ МП

Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) «с канонической точки зрения» сегодня не существует. С таким заявлением выступил представитель Фанара (Константинопольского патриархата) при Всемирном совете церквей архиепископ Тельмисский Иов (Геча).

«С канонической точки зрения <…> сегодня на Украине УПЦ МП больше не существует», — сказал Иов в интервью украинской службе BBC News.

По его словам, новая автокефальная церковь, якобы уже созданная по благословению Вселенского патриарха Варфоломея, будет называться «Православная церковь на Украине».

По словам архиепископа Иова, теперь все архиереи православной церкви на Украине «де-факто» являются служителями Константинопольского патриархата, поскольку решение Варфоломея якобы отменило юрисдикцию РПЦ над украинской церковью.

Те, кто говорят о прекращении существования Украинской православной церкви Московского патриархата, выдают желаемое за действительное. На самом деле это абсолютно не так, отметил в комментарии Федеральному агентству новостей депутат Госдумы, служитель РПЦ Виталий Милонов.

«Это было бы возможно, если бы Украинская православная церковь решила сама прекратить свое существование. Но это, как известно, не так, — ответил Милонов. — Церковь существует, церковь является самой многочисленной на Украине. А решение каких-то сектантов, сидящих в пригороде Стамбула, по большому счету — не более чем политическое заявление. И мне очень странно, что люди, называющие себя православными, позволяют себе такое заявлять».

По словам парламентария, все это часть борьбы с православием, в которой Украина стала разменной картой.

«Церковь, к сожалению, они тоже не пощадили ради достижения каких-то своих целей, — продолжил Милонов. — Очень странно, что желания части администрации Соединенных Штатов так легко реализуются так называемым патриархом Варфоломеем и его ближайшими соратниками по Фонару».

Россия не может оставаться в стороне, видя, как нарушаются права миллионов православных на Украине, подчеркнул депутат.

«Официальные лица РФ заявили, что Российская Федерация не бросит церковь один на один с этими проблемами. Будет сделано все в рамках возможного и допустимого, чтобы на Украине не было очередного витка беспредела и насилия, который хотят устроить там националисты», — подчеркнул собеседник ФАН.

Милонов рассказал корреспонденту ФАН, какие меры со стороны Москвы кажутся ему в данном случае уместными.

«Безусловно, России нужно организовать нормальный, понятный и прозрачный канал помощи Украинской православной церкви. Нужно выступать в качестве ее международного представителя во всех международных инстанциях в случае нарушения прав верующих на территории Украины. Поскольку официальное государство Украина отвернулось от миллионов своих граждан и отказывается признавать их существование, пытается загнать их в очередную ересь обновленчества, то Российская Федерация должна взять на себя миссию защищать права и свободы, гарантированные в том числе международными договорами и декларацией прав и свобод человека. Мы должны защищать эти права и свободы на всех международных уровнях во всех инстанциях», — подчеркнул Виталий Милонов.

Напомним, ранее синод Константинопольского патриархата отменил решение XVII века о передаче Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. В Русской православной церкви это решение назвали «канонически ничтожным». После этого РПЦ разорвала каноническое общение с Константинополем.

Обновленчество — считающееся ересью движение в русском православии, официально возникшее после Февральской революции 1917 года и просуществовавшее до 1943 года.