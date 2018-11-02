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Кончаловский объяснил, почему Украина не нужна Западу

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Кончаловский объяснил, почему Украина не нужна Западу

Москва, 2 ноября. Кинорежиссер и сценарист, общественный и политический деятель Андрей Кончаловский заявил, что народ Украины не нужен Западу. Рано или поздно украинцы осознают это, «придет отрезвление», считает он.

«Конечно, Украина не Россия. Но Украина и не Польша, и не Словакия, и не Румыния. И ничего поделать с этим нельзя. Украина – это Малороссия», — сказал Кончаловский, говоря о беде Украины, вынужденной существовать в состоянии войны.

Он обратил внимание на то, что у россиян и украинцев общие традиции и культура. Под крылом русской культуры всегда были великие украинские деятели. 

Говоря о конфликте в Донбассе, Кончаловский подчеркнул, что готов поддержать Донецкую и Луганскую народные республики, против которых воюет Киев. Он также допустил проведение творческих встреч в Донбассе.

«Безусловно, мог бы, — сказал режиссер в интервью изданию «Царьград». — Вот, картину сделаю новую».

Напомним, ранее Кончаловский заявил, что России не подходит модель развития в соответствии с западным образцом.

Автор: Тимур Румянцев
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