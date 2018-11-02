СМИ раскрыли подробности о подростке, устроившем подрыв в здании ФСБ в Архангельске

Москва, 2 ноября. Подозреваемый в подрыве взрывного устройства у здания архангельского УФСБ Михаил Ж. несколько месяцев публично высказывался о своих намерениях, сообщает News.ru.

По данным издания, молодой человек состоял в различных группах анархистов в социальных сетях и мессенджерах. Там на протяжении нескольких месяцев он высказывал различные идеи радикального толка. Не все единомышленники одобряли его точку зрения. Он активно писал в открытой группе анархистов в мессенджере Telegram.

Молодой человек рассуждал в чате о том, как организовать нападения на здания, а также интересовался, как лучше отформатировать данные на жестком диске, чтобы их не смогли восстановить.

Единомышленники Михаила не поддерживали его радикальных идей. Журналисты пообщались с членом группировки анархистов. В беседе с News.ru он рассказал, что другие члены группы приняли решение изгнать его из сообщества.

Напомним, что теракт в здании управления ФСБ по Архангельской области произошел 31 октября. 17-летний подросток пронес в здание и активировал взрывное устройство. Пострадали три сотрудника ФСБ, подросток погиб на месте. Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».