«Репортаж из сумасшедшего дома»: «Гоблин» ответил Гордону, обвинившему Меркель в «предательстве Украины»

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон обвинил канцлера Германии Ангелу Меркель в «предательстве Украины» из-за рукопожатия с президентом РФ Владимиром Путиным и улыбки в адрес российского лидера.

«У меня вопрос к фрау Меркель и господину [президенту Франции Эммануэлю] Макрону — когда они стоят с Путиным вместе, когда они прилетают к нему в Сочи или Санкт-Петербург, когда они принимают его у себя — как это вяжется с общечеловеческими принципами?» — заявил Дмитрий Гордон.

По его словам, ему стало неприятно, когда он увидел, как «фрау Меркель держит Путина за руку».

Писатель, переводчик и видеоблогер Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом «Гоблин», в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей прокомментировал громкое заявление Гордона. Он напомнил, что действующий киевский режим на государственном уровне проводит политику радикального национализма.

«Как-то странно слышать о каких-то «общечеловеческих принципах» от духовных наследников немецких нацистов, которые приветствуют друг-друга словами «Слава Украине! Хероям слава!» Раньше вместо «хероев» у них был «Хитлер», — отметил Дмитрий Пучков.

Собеседник ФАН также напомнил, что во время своего визита в Киев канцлер обратилась к военным из почетного караула по-украински.

«Гражданка Меркель приветствовала их этим самым «Слава Украине!». Очевидно, поддерживает нацистский ход. Чем они недовольны?» — иронизирует писатель.

Пучков подчеркнул, что украинских политиков и прочих активистов «не должно волновать, с кем встречается Владимир Путин».

«Во-вторых, как бы это помягче сказать… Какое ваше дело, кому президент суверенного государства пожимает руки? Каждый раз, когда приходят подобного рода сообщения с Украины, то складывается ощущение, что это — прямые репортажи из сумасшедшего дома. Какие-то абсолютно неадекватные люди несут какую-то ахинею. И все это происходит на государственном уровне, что уж там говорить про какого-то Гордона», — заключил Дмитрий Пучков.

Напомним, во время визита Ангелы Меркель в Москву Владимир Путин подарил главе ФРГ букет цветов. Данный жест вызвал критику и со стороны немецкой прессы: журналист Bild Джулиан Репке задался вопросом, «имеет ли Меркель право проявлять столь дружелюбное отношение к президенту России».

Позже пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков напомнил, что подаренный букет — это признак хорошего тона в России. Депутат Госдумы Виталий Милонов в свою очередь заявил, что в Германии «перевелись мужики». В интервью ФАН парламентарий выразил уверенность, что Меркель была рада подарку.