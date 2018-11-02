Защитить православных людей на Украине может только Россия — киевский политолог

Представитель Константинопольского иерарха архиепископ Телмисский Иов заявил, что после решений Варфоломея по Украине Московского патриархата в этой стране больше не существует. Об этом сообщает «Би-би-си Украина».

В связи с аннулированием акта от 1686 года администрация Киевской митрополии и других украинских епархий со стороны Московской церкви была отменена, считает Иов.

О силах на Украине и в мире, толкающих киевский режим на радикальные действия, в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал киевский политолог и общественный деятель Игорь Друзь.

Украинский вопрос — мировой вопрос

— Игорь Михайлович, не успел патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказать о масштабной атаке на православие и конкретно на Русскую православную церковь, как, словно подгоняя события и призывая к расколу, в Киеве снова заговорили об автокефалии. А теперь и какой-то слуга Варфоломея «хоронит» на Украине Московский патриархат.

— В этом нет ничего удивительно. Это предварительные выстрелы, пристрелка перед главным залпом — они ждут объявления автокефалии Варфоломеем.

Патриарх Кирилл в своем недавнем выступлении сказал совершенно верные слова о том, что украинский вопрос — это мировой вопрос, что за атакой на каноническую территорию РПЦ на Украине стоят очень серьезные глобальные центры власти. Безусловно, так и есть.

— Кто именно атакует православие?

— Вашингтон является одним из главных «отцов» так называемой «украинской автокефалии». Говорю слова «так называемой» потому что, разумеется, Варфоломей не имеет права давать никакую автокефалию, он не вправе снимать анафему с раскольников. Это все равно что я стал бы сейчас раздавать саны митрополитов и патриархов, будучи мирянином, или назначать каких-нибудь архиепископов в Америке. В принципе, это вещи одного порядка.

За всем этим стоит политическая воля Вашингтона. Кстати, митрополит Волоколамский Иларион говорил даже о том, что в американских посольствах в России и на Украине есть сотрудники, которые занимаются продвижением проекта единой автокефальной церкви на Украине. А точнее сказать, псевдоцеркви, потому что Фанар является очень либеральным патриархатом.

— В чем это выражается?

— В полном отходе от принципов христианства — как в вопросах нравственности, так и в догматике. Мы знаем, что они, например, приняли абсолютно незаконное решение о возможности второбрачия священства. Мы знаем, что они начинают оправдать даже содомию.

Антитеза христианству

— Зачем, на ваш взгляд, штурмуют и попирают многовековые каноны христианской веры?

— На наших глазах создается некая антитеза христианству. Будь я даже буддистом или мусульманином, я все равно констатировал бы этот факт. И это движение замешано на русофобии.

Все виды ксенофобии на Западе запрещены, кроме одной — русофобии, которая не только не запрещена, но и поощряется. Мы слышали речи Варфоломея, суть которых в том, что греки являются совершенно особым народом, которые выше славян. А это самая настоящая ересь филетизма, которую сам же Фанар, когда он был нормальным патриархатом, обличил в конце XIX века. И вот снова по спирали.

— И все же действия Фанара, который пытается изменить ситуацию на пространстве исторической России, выглядят резко, словно Варфоломей имеет за спиной мощную поддержку.

— Я бы дополнил слова патриарха Кирилла тем, что за проектом автокефальной церкви на Украине, безусловно, стоит еще и Ватикан. Не случайно слуги папы Римского в лице руководства униатской конфессии заявили о том, что рассматривают создание единой поместной церкви на Украине как переходный этап к присоединению к католической церкви. Конечно, они обнародовали свои устремления в более скольких выражениях, но это мало кого может обмануть.

Если разобраться, то именно этот момент является ключевым в недавнем интервью главы греко-католиков Святослава Шевчука, а также епископа Гудзяка. Последний, в частности, цитировал слова Андрея Шептицкого, бывшего сто лет назад митрополитом украинской греко-католической концессии, о том, что надо создать единую поместную церковь, а затем присоединить ее к католицизму. То есть, об этом говорилось и говорится откровенно.

— Они уже не скрывают своих намерений и действуют открыто?

— Мировая политика — это такая вещь, которая больше делается за кулисами. Но, тем не менее, религиозная политика не может обойтись без публичных объявлений своих намерений. И вот что происходит: с одной стороны, папа Римский посылает сигналы в Москву о том, что не будет-де вмешиваться в православные дела. А с другой стороны, одновременно его слуги через свои ресурсы на Украине заявляют совершенно противоположные вещи для своей аудитории. Делается это обычно на украинском языке, на английском, итальянском и других языках, на которых не читают в России.

Это обычная иезуитская политика захвата других территорий, которая осуществляется католиками уже несколько сот лет.

К рейдерству все готово

— На Украине уже описывают храмы, составляют списки священников УПЦ МП. Это подготовка к рейдерству в рамках государства?

— Действительно, на Украине активно описывают имущество храмов УПЦ Московского Патриархата. Они будут действовать «большевистскими» методами и захватывать наши храмы. Но прежде всего их интересуют Киево-Печерская и Почаевская лавры.

— Как могут выглядеть эти захваты?

— Они могут решениями судов передать лавры и храмы своей «единой церкви» и подкрепить эти решения боевиками, которые будут орать нацистские лозунги и избивать несогласных мирян. Боевики окажутся вооруженными, им будут помогать полицейские или, по крайней мере, «стражи порядка» будут закрывать глаза на бесчинства и не защищать наших людей. Вот таким образом они собираются действовать.

— А кто всему этому может противостоять?

— Православные массы Украины огромны, но, к сожалению, они полностью разобщены, не вооружены. Нельзя сказать, что среди православных мало храбрых и идейных людей, — их много. Но организованное и вооруженное меньшинство всегда побеждает неорганизованное и невооруженное большинство. Поэтому ситуация очень пагубная.

— Главный вопрос — что делать?

— Мне кажется, что должна вмешаться Россия, сказав свое веское слово. Только Россия может защитить права русских и православных людей на Украине. И всех, кто отождествляет себя с Русским миром.