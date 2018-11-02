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Послу Кипра в Москве вручили ноту за депортацию российских туристов

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Послу Кипра в Москве вручили ноту за депортацию российских туристов

Москва, 2 ноября. Министерство иностранных дел РФ в пятницу вызвало посла Республики Кипр Леонидаса Маркидиса и вручило ему ноту в связи с депортацией российских туристов.

«Его внимание было привлечено к участившимся случаям нарушения прав российских граждан при пересечении ими границы Республики Кипр и вручена соответствующая нота. Рассмотрены пути недопущения впредь подобных инцидентов», — сообщает ведомство.

Ранее СМИ сообщили о том, что правоохранительные органы Кипра задерживают россиян, если те направляются на территорию контролируемого Турцией Северного Кипра. Туристов помещают в камеру, а после депортируют из страны за собственные деньги. Расходы на депортацию, согласно сообщениям в прессе, могут достигать до 150 тыс. рублей. В частности, россиян депортировали из Ларнаки и Пафоса.

Напомним, что Турецкая Республика Северного Кипра является связанным с Турцией частично-признанным государством. Ее территория отделена от остального Кипра буферной зоной.

Автор: Антон Соколов
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