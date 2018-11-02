Сирия требует от ООН расследовать резню в Ракке: ответит ли коалиция США за тысячи убитых граждан

Представители министерства иностранных дел Сирии направили прошение в ООН, потребовав провести объективное расследование массовых убийств мирных жителей в Ракке, где ранее обнаружили очередное крупное захоронение с телами порядка 1500 гражданских лиц, передает SANA. Сможет ли Дамаск добиться международного разбирательства? Выясняло Федеральное агентство новостей (ФАН).

По мнению законного правительства САР, значительная часть вины лежит не только на террористах «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), но и на силах западной коалиции во главе с США, которые почти ежедневно вели бомбардировки, в том числе в жилых районах, во время штурма города.

«Массовые захоронения говорят о кровавой бойне, устроенной международной коалицией над сирийским народом в Ракке. Дамаск вновь призывает Совбез ООН взять ответственность за поддержание мира и международной безопасности, немедленно пресечь преступления США и их союзников против граждан САР и исключить возможность их очередного повторения», — указано в обращении МИД САР.

Напомним, издание Al Watan 31 октября сообщило, что в Ракке была обнаружена общая могила с останками более полутора тысяч человек. По данным источников газеты, среди них преимущественно тела местных жителей, убитых авиаударами ВВС западной коалиции. Стоит подчеркнуть, что это далеко не первое подобное захоронение, найденное в городе и его окрестностях после завершения штурма силами США и курдов.

Доктор военных наук, председатель союза геополитиков РАРАН Константин Сивков в беседе с корреспондентом ФАН выразил уверенность, что новое обращение Дамаска к ООН, как и многие предыдущие, тоже будет проигнорировано.

«Никаких мер против Соединенных Штатов Совбезом предпринято не будет, в этом я даже не сомневаюсь. Там и без этого знают об американских бомбардировках и их последствиях, однако применить какие-то санкции в отношении Вашингтона ООН и другие подобные правозащитные организации попросту не могут», — заметил наш собеседник.

Он также признался, что крайне удивлен и очень обрадован тому факту, что речь по крайней мере не идет о нескольких десятках тысячах убитых, поскольку США и их союзники вели совершенно варварские ковровые бомбардировки в самых густонаселенных кварталах Ракки. Но, к сожалению, даже такие тяжелейшие преступления против человечности проходят безнаказанно для американцев.

«Когда применяется авиация в городе — то есть непосредственно в городской черте — большое количество жертв среди гражданского населения неизбежно, особенно если используются бомбы свободного падения, которые запускают огромное рассеивание боеприпасов. Я поражаюсь, что каким-то чудесным образом, к счастью, удалось избежать цифр в десятки тысяч, а может даже и в сотни убитых при налетах в Ракке. Ведь то, как действовали Соединенные Штаты на этом направлении, и прежде всего то, как они применяли там оружие, вообще должно стать предметом особого разбирательства, это что-то запредельное», — подчеркнул эксперт.

В то время как российские ВКС никогда не действовали в населенных пунктах и всегда наносили только точечные удары, авиация международной коалиции, возглавляемой США, совершенно не считалась с потерями среди мирных жителей.

«ВКС РФ применяли высокоточные боеприпасы, использовали системы высокоточного бомбометания, а американцы бомбили беспорядочно и как само придется. Кроме того, например, в Алеппо и при освобождении правительственными силами САР других городов активно работали наземные части Сирийской арабской армии (САА), они и производили непосредственную зачистку территорий от боевиков. Курды и Соединенные Штаты, в свою очередь, боялись большого числа потерь, и поэтому преимущественно действовали путем нанесения огневого поражения авиацией. А это всегда сопровождается огромными разрушениями и мирными жертвами в городе», — заключил Константин Сивков.

1 Организация запрещена на территории РФ.