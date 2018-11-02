Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Турция сняла санкции с министра внутренней безопасности и генпрокурора США

64
0 Оставить комментарий

Турция снимет санкции с министра внутренней безопасности и генпрокурора США

Анкара, 2 ноября. Министерство иностранных дел Турции сняло санкции с министра внутренних дел безопасности США Кирстен Нильсен и генпрокурора Штатов Джеффа Сешнса. Анкара отменила санкции в отношении Сешнса и Нильсен после сообщений о действиях США, пишет агентство Anadolu.

Ранее Минфин США исключил из ограничительного списка глав двух турецких министерств: министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и главу МВД Сулеймана Сойлу.

Отметим, что отношения Вашингтона и Анкары обострились в том числе из-за дела пастора Эндрю Брансона, подозреваемого турецкими властями в причастности к попытке госпереворота и связях с запрещенной в организацией. Брансон был задержан в 2016 году. В ответ на это Штаты ввели санкции в отношении Абдулхамита Гюля и Сулеймана Сойлу в связи с «серьезными нарушениями прав человека».

Автор: Регина Пак
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.