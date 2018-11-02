Россия разместит на Кубе станцию ГЛОНАСС — Путин

Москва, 2 ноября. Россия планирует разместить на Кубе наземную станцию российской спутниковой системы навигации ГЛОНАСС. Об этом в пятницу заявил президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с председателем Совета министров Кубы Мигелем Диасом-Канелем Бермудесом.

«Идет подготовка к размещению на Кубе наземной станции российской системы ГЛОНАСС​​​», — отметил он.

По словам российского лидера, подключение к системе ГЛОНАСС даст кубинцам доступ к дистанционному зондированию Земли и к телекоммуникационным спутникам.

Накануне Генассамблея ООН приняла резолюцию, призвав США отменить введенное 55 лет назад эмбарго против Кубы. Отметим, что ООН принимает данную резолюцию уже в 27 раз. Против снятия эмбарго традиционно выступили США и Израиль.

Напомним, что санкции США против Кубы были введены в 1960 году, а в 1962 году они были ужесточены до полного эмбарго.

В апреле 2009 году бывший президент США Барак Обама частично смягчил санкции и взял курс на сближение с Кубой, однако в сентябре того же года вновь подписал указ о продолжении экономической блокады.