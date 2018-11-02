Черчесов встретился с Усейном Болтом в Москве

Москва, 2 ноября. Тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов встретился с ямайским спринтером и восьмикратным олимпийским чемпионом Усэйном Болтом. Запись об этом Черчесов опубликовал в своем аккаунте в Instagram.

«С легендарным легкоатлетом Усэйном Болтом в Москве», — написал Станислав Черчесов.

Напомним, ранее стало известно, что Болт, начавший футбольную карьеру, покинул австралийский клуб «Сентрал Кост Маринерс». В составе этой команды легкоатлет тренировался несколько месяцев.