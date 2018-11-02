Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Неизвестные обстреляли автобус с христианами в Египте, есть жертвы

49
0 Оставить комментарий

Неизвестные обстреляли автобус с христианами в Египте, есть жертвы

Каир, 2 ноября. Неизвестные открыли стрельбу по автобусу, в котором находились христиане. Инцидент произошел в египетской провинции Эль-Минья, сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации телеканала, при обстреле автобуса погибли семь человек. По информации Elint News, еще 14 человек пострадали, какие именно ранения они получили, не сообщается.

Подробности происшествия, сколько человек находилось в автобусе уточняются.

Автор: Дарья Смолина
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.