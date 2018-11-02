Неизвестные обстреляли автобус с христианами в Египте, есть жертвы

Каир, 2 ноября. Неизвестные открыли стрельбу по автобусу, в котором находились христиане. Инцидент произошел в египетской провинции Эль-Минья, сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации телеканала, при обстреле автобуса погибли семь человек. По информации Elint News, еще 14 человек пострадали, какие именно ранения они получили, не сообщается.

#UPDATE: At least 7 killed and 14 wounded — ELINT News (@ELINTNews) November 2, 2018

Подробности происшествия, сколько человек находилось в автобусе уточняются.