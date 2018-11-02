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Трое украинских военных подорвались на собственной мине в Донбассе

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Трое украинских военных подорвались на собственной мине в Донбассе

Луганск, 2 ноября. В зоне Операции объединенных сил в Донбассе продолжают гибнуть и калечиться украинские военные, подрывающиеся на своих же минах. Об этом сообщает Луганский информационный центр.

В минувший понедельник военнослужащий 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ подорвался на противопехотной мине в районе населенного пункта Новоайдар. От полученных травм он скончался, еще двое сослуживцев получили ранения.

Похожий случай произошел в районе населенного пункта Попасная, где трое военнослужащих 14-й бригады ВСУ подорвались на своей же растяжке. В результате все они получили ранения различной степени тяжести.

30 октября бойцы 72-й бригады ВСУ во время разгрузки ящиков с боеприпасами нарушили требования безопасности, что привело к подрыву 120-мм мины. Результат очевидный: ранения получили четверо военных.

Напомним, ранее сообщалось, что у линии разграничения в Донбассе на мине ВСУ подорвался грузовик украинских силовиков «Урал».

Автор: Тимур Румянцев
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