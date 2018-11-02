РФ выступает за отмену экономической блокады Кубы со стороны США

Москва, 2 ноября. Москва выступает за отмену экономической блокады Республики Куба, введенной США. Об этом говорится в заявлении Кремля по итогам встречи лидеров России и Кубы.

В заявлении сказано, что президент России Владимир Путин подтвердил солидарность российского народа с кубинским в борьбе за отмену экономической, торговой и финансовой блокады, которую США ввели почти 60 лет назад.

Встреча лидеров России и Кубы Владимира Путина и Мигеля Диас-Канеля Бермудеса проходит в Кремле в двух форматах – узком и широком. По итогам встречи Путин и Диас-Канель сделали совместное заявление.

Президент России заявил о намерении Москвы содействовать развитию транспортной инфраструктуры в Республике.