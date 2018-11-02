Путин рассказал, когда РФ закончит восстановление купола Капитолия в Гаване

Москва, 2 ноября. Россия завершит восстановление купола Капитолия в Гаване в 2019 году к 500-летию кубинской столицы. Об этом в пятницу сообщил президент России Владимир Путин.

«Планируется завершить реставрационные работы к празднованию 500-летия Гаваны в следующем году», — сказал он.

В пятницу в Москве состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и главы Госсовета Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса. На переговорах стороны обсудили перспективы углубления стратегического партнерства Москвы и Гаваны, а также актуальные вопросы международной повестки.