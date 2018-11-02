Украина просит Египет закрыть порты для грузовых судов из Крыма

Киев, 2 ноября. Власти Украины призывают Египет ограничить доступ грузовых судов из Крыма в египетские морские порты. Об этом заявил вице-премьер Украины Павел Розенко в ходе встречи с министром инвестиций и международного сотрудничества Египта Сахар Наср.

«От имени украинской стороны я обращаюсь к властям Египта с призывом ограничить доступ и воздержаться от предоставления разрешений на заход в египетские порты судов под флагами третьих государств, которые выполняют незаконные загрузки в Крыму», — заявил Розенко.

Напомним, Крым вошел в состав России по итогам референдума, который состоялся в марте 2014 года. В ходе референдума более 96% жителей полуострова поддержали воссоединение Крыма с Россией. Украинские власти продолжают считать Крым «своей территорией». В Москве неоднократно заявляли, что референдум в Крыму соответствовал принципам и нормам демократии, а также уставу ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».