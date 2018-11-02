В Росавиации объяснили, почему самолет AirFrance не смог пролететь над Россией

Москва, 2 ноября. Самолет авиакомпании AirFrance, выполнявший рейс Париж — Хошимин 1 ноября, был вынужден вернуться из-за отсутствия разрешения на вход в российское воздушное пространство. Об этом сообщили в Росавиации. Россия была готова быстро предоставить борту необходимое разрешение, однако экипаж судна решил прекратить выполнение рейса.

В российском ведомстве отметили, что рейс авиакомпании до этого не проходил через воздушное пространство России и, соответственно, не требовал участия российских диспетчеров. С 1 ноября ситуация изменилась, однако разрешения на вход в воздушное пространство РФ авиакомпания не запросила. Росавиация предупредила об этом самолет AirFrance, когда тот находился над территорией Белоруссии.

«Одновременно с этим госкорпорация сообщила о готовности в оперативном порядке обработать запрос и без задержек обеспечить пролет воздушного судна с пассажирами над территорией России», — сказали в Росавиации в комментарии РИА Новости.

Экипаж самолета поблагодарил российских диспетчеров за предложенную помощь, однако принял решение прекратить выполнение рейса. Борт успешно сел в Варшаве.

В Росавиации предположили, что проблема могла возникнуть из-за программного сбоя в системе AirFrance. В ведомстве подчеркнули, что «с авиакомпанией и французскими авиавластями Россию связывает многолетнее взаимовыгодное сотрудничество».