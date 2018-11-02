Экономические меры как политический сигнал: контрсанкции РФ собьют с Киева всю спесь

Москва, 2 ноября. Российские контрсанкции, введенные против украинских компаний и физических лиц, призваны в большей степени оказать политический, нежели экономический эффект на Киев. Украинцы, попавшие в список, не смогут получать прибыль от использования российских ресурсов.

Об этом говорится в комментарии Института стран СНГ, который оказался в распоряжении Федерального агентства новостей.

«Санкции имеют в большей степени направленность на ограничение использования российских ресурсов для получения финансовой прибыли и ее вывоза на Украину с целью поддержки украинского бизнеса, уровня жизни представителей бизнеса, высших чинов госаппарата», — отмечается в комментарии.

Контрсанкции ослабят желание украинских олигархов финансировать недружественную политику по отношению к РФ и республикам Донбасса. Несмотря на то, что в списке нет ряда крупных украинских бизнесменов, ограничительные меры введены против топ-менеджеров связанных с ними компаний. Киеву послали политический сигнал, объяснили эксперты.

«В списки физических лиц не попали знаковые фигуры украинского бизнеса – Ахметов, Фирташ, Коломойский, но включены их топ-менеджеры», — напомнили в Институте стран СНГ.

Отметим, ранее политолог Александр Асафов заявил, что, по его мнению, Коломойскому не стоит радоваться из-за того, что про него «забыли» авторы санкционного списка. Олигарх, считает эксперт, будет непременно упомянут в следующем списке.

Напомним также, что в Киеве действительно опасаются, что нынешние санкции — это только верхушка айсберга, ожидая, когда Москва достанет из рукава новый козырь, который еще сильнее осложнит жизнь украинских олигархов.