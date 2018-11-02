Россия и Куба против односторонних санкций и вмешательства — Путин

Москва, 2 ноября. Россия и Куба выступают против односторонних санкций и вмешательства во внутренние дела других стран. Об этом в пятницу заявил президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с председателем Совета министров Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.

«Россия и Куба всегда выступали и выступают за уважение суверенитета и интересов всех государств, недопустимость силового давления, использования односторонних санкций и вмешательства во внутренние дела», — отметил он.

Накануне Генассамблея ООН приняла резолюцию, призвав США отменить введенное 55 лет назад эмбарго против Кубы. Отметим, что ООН принимает данную резолюцию уже в 27 раз. Против снятия эмбарго традиционно выступили США и Израиль.

Напомним, что санкции США против Кубы были введены в 1960 году, а в 1962 году они были ужесточены до полного эмбарго.

В апреле 2009 году бывший президент США Барак Обама частично смягчил санкции и взял курс на сближение с Кубой, однако в сентябре того же года вновь подписал указ о продолжении экономической блокады.