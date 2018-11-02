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Путин назвал отличительную черту российско-кубинского диалога

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Путин назвал отличительную черту российско-кубинского диалога

Москва, 2 ноября. Президент России Владимир Путин назвал дружеской и деловой атмосферу встречи с главой Госсовета и совета министров Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.

«Атмосфера встречи была дружеской, деловой и конструктивной. Это отличительная черта российско-кубинского диалога», — подчеркнул он.

Путин напомнил, что российский и кубинский народы связывают «прочные узы многолетней дружбы, взаимной симпатии, уважения и солидарной поддержки». Российский лидер добавил, что обсудил с кубинским лидером двустороннее сотрудничество Москвы и Гаваны, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки.

Мигель Диас-Канель Бермудес находится с официальным визитом в России до 3 ноября. В субботу он встретится с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Ранее сообщалось, что Диас-Канель пригласил Путина посетить Кубу в 2019 году.

Автор: Василий Котов
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