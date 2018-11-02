Аксенов готов судиться со СМИ, написавшими о невыплате компенсации девушке в Керчи

Симферополь, 2 ноября. Глава Крыма Сергей Аксенов готов судиться со СМИ, которые написали, что власти якобы не выплатили материальную помощь девушке, пострадавшей во время ЧП в колледже Керчи.

Аксенов заявил, что органы власти выполнили все обязательства перед пострадавшими. По его словам, отец девушки характеризовался, как регулярно выпивающий, поэтому власти хотели перечислить деньги на счет пострадавшей, однако не нашли подходящего варианта.

«Деньги с 26 числа находятся на счету этого деятеля, который вместо того, чтобы ребенком своим заниматься, политикой занялся», — заявил Аксенов.

Глава Крыма подчеркнул, что подготовит иск к редакциям изданий, которой выпустили непроверенную информацию.

«Журналист обязан был узнать точку зрения органов власти, а не писать эту чушь, бред. В данном случае мы добьемся опровержения, и с редакции в том числе в судебном порядке спросить», — заявил Аксенов в беседе с журналистами.

Он подчеркнул, что «отвечает за свои слова».

Напомним, что ранее ряд российский изданий написали, что пострадавшей в трагедии в Керчи девушки, которой оторвало стопу, не выплатили финансовую помощь в размере 500 000 рублей. Позднее в беседе с РИА Новости заместитель министра труда и соцзащиты Крыма Елена Лось опровергла эти данные. По ее словам, деньги были переведены на счет 26 октября.

Отметим, что власти Крыма в пятницу заявили, что все выплаты по 500 000 рублей пострадавшим от взрыва завершены. Всего из республиканского бюджета выплачено 26 миллионов рублей. Пострадавшим также положены выплаты из федерального бюджета.

Напомним, 17 октября студент четвертого курса Владислав Росляков взорвал в Керченском политехническом колледже бомбу. 21 человек погиб, пострадали более 50 человек. Росляков свел счеты с жизнью в библиотеке колледжа.