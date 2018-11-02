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Путин и глава Госсовета Кубы подписали совместное заявление

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Путин и глава Госсовета Кубы подписали совместное заявление

Москва, 2 ноября. Президент России Владимир Путин и глава республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес провели переговоры в Москве, по итогам которых было подписано совместное заявление об общих подходах в международных делах.

В ходе переговоров главы государств обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития российско-кубинского партнерства в различных сферах, а также международные и региональные проблемы. Кроме того, Путин и Диас-Канель обсудили сотрудничество в военно-технической сфере.

По итогам переговоров, лидеры двух стран подписали совместное заявление, в котором отмечается высокий уровень двусторонних отношений между Россией и Кубой, а также близость подходов по ключевым вопросам мировой повестки дня.

Автор: Артем Никулин
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