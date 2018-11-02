«Кто-то случайно нажмет красную кнопку»: зачем США отправили истребители в Эстонию

Несколько американских истребителей F-15 и самолеты-заправщики KC-135 приземлились на авиабазе «Эмари» под Таллином. Об этом сообщает посольство США в Эстонии.

По официальным данным, американские военные специалисты оценят пропускную способность авиабазы и проконтролируют возможность принимать как крупные, так и небольшие воздушные суда ВВС США и НАТО. Более того, будет проверена система принудительной остановки ударных судов, выкатывающихся за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП).

«Наличие F-15 и KC-135 в Эстонии демонстрирует приверженность США союзническим обязательствам», — значится в сообщении дипломатического ведомства.

При этом американская сторона не стала раскрывать подробности о точном количестве прибывших в Эстонию самолетов. В посольстве отметили: оценка возможностей авиабазы и проведение различных проверок — пример «важности защиты воздушного пространства, приверженности региональной стабильности, поддержке союзников и взаимодействия с ними».

«Приземлившиеся в «Эмари» заправщики демонстрируют способность США эксплуатировать самолеты вдали от постоянных авиабаз, что увеличивает зону действий истребителей», — подчеркнул временный поверенный в делах посольства США в Эстонии Клиффорд Бонди.

Военный эксперт, летчик-инструктор Андрей Красноперов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что в настоящее время «США расставляют фигуры на шахматной доске» и, возможно, готовятся к полноценному противостоянию с Россией.

«У них обоснование подобных действий называется защитой Европы от «российской угрозы». У нас же это называется перемещением НАТО к границам России. Они пытаются создать зону напряженности в Восточной Европе. В целом, сложившаяся в настоящее время ситуация между РФ и США напоминает напряжение при Карибском кризисе. К этому все и идет», — пояснил эксперт.

Собеседника ФАН беспокоит резкое ухудшение взаимоотношений между Москвой и Вашингтоном. Опасения подкрепляются заявлениями президента США о выходе из ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности), желанием Польши разместить на своей территории военную базу США «Форт Трамп» и началом учений НАТО Trident Juncture 2018.

«А теперь вот это: проверка военного аэродрома в непосредственной близости от России. Складывается впечатление, что действительно назревает серьезный военный конфликт. Вот сейчас ракеты среднего и ближнего радиуса действия снова появятся в Европе. А к чему это может привести? Кто-то не выдержит и случайно нажмет красную кнопку, и все. Но если хоть одна ракета полетит в нашу сторону, мы не будем разбираться, американская она или еще чья-то — пострадают все. Это все очень опасно, Запад ходит по краю, потому что мы первыми никогда не нападаем», — заключил аналитик.

Отметим, истребители F-15 входят в состав 492-й эскадрильи ВВС США и на постоянной основе базируются на авиабазе «Лейкенхит» в Великобритании. Заправщики KC-135 принадлежат 100-му авиаподразделению самолетов-заправщиков ВВС США и дислоцируются в британском Милденхолле.