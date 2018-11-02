Путин предложил Кубе помощь в развитии транспорта

Москва, 2 ноября. Президент России Владимир Путин на встрече с председателем Госсовета и Совета министров Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом предложил помощь республике в развитии и обновлении транспортной инфраструктуры. По словам Путина, Москва намерена способствовать увеличению пассажиропотока в стране в три раза, а грузопотока вдвое.

«Россия предлагает Кубе помощь в строительстве объектов транспортной инфраструктуры​​​», — заявил Путин.

По словам российского лидера, в ходе переговоров с Диас-Канелем обсуждалось обновление железнодорожной сети Кубы. По предварительным оценкам, модернизация приведет к значительному увеличению пассажирских и грузовых перевозок.

Встреча Путина и Диас-Канеля проходит в Кремле в двух форматах – узком и широком. Участие в широких переговорах примут представители российского МИД, Минфина и администрации президента РФ.

В ходе встречи лидеров России и Кубы Диас-Канель пригласил Путина посетить Гавану с визитом в следующем году.