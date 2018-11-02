«Я фашист!»: украинский националист избил двух человек в римском метро

Рим, 2 ноября. Украинские националисты устроили драку в римском метро на линии Roma–Lido. Конфликт начался с того, что хулиганы принялись скандировать фашистские приветствия и восхвалять Бенито Муссолини.

После этого между одним из националистов и молодым человеком индийской внешности завязалась словесная перепалка. При этом украинец кричал «Я фашист. Что ты мне тут руками машешь!». В какой-то момент он бросился на своего оппонента с кулаками. Одна из пассажирок попыталась разнять дерущихся, но тоже получила кулаком в лицо.

«Эта ненависть питается и легитимируется в настоящее время совершенно безо всякого стыда. Давайте уже проснемся, пока не стало слишком поздно», — цитирует одного из пассажиров издание roma.fanpage.it.

Отметим, что итальянская пресса пока не сообщает тот факт, что хулиган, устроивший драку в метро, говорил по-украински.

Это уже не первый случай, когда украинцы нападают на иностранцев. В мае этого года украинские болельщики избили британских фанатов «Ливерпуля» в Киеве, когда те обедали в ресторане. При этом британские СМИ сразу сообщили о «русских хулиганах». Правда, впоследствии «русские хулиганы» превратились в «хулиганов в масках».