Путин высоко оценил деятельность российской военной разведки

Москва, 2 ноября. Президент России Владимир Путин сообщил, что российская военная разведка отличается уникальными возможностями и высоким профессионализмом.

Глава российского государства отметил, что высоко ценит аналитические материалы и информацию, готовящиеся в Главном управлении Генштаба ВС РФ (ранее Главном разведывательном управлении, ГРУ). Путин выделил профессионализм сотрудников военной разведки, а также их личную смелость и решительность.

Важнейшим приоритетом является качественное развитие ВС РФ, отметил российский лидер.

«Одно из ключевых направлений такой работы — это укрепление кадровых, оперативных, технических возможностей подразделений военной разведки», — сказал он на торжественном мероприятии в Театре российской армии, посвященном 100-летию ГУ Генштаба ВС РФ.

Напомним, ранее президент РФ пообещал предоставить убежище россиянам, которых преследуют за рубежом.