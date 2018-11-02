Опубликован топ-10 самых мощных Android-смартфонов в мире

Москва, 2 ноября. Специалисты бенчмарка AnTuTu назвали 10 самых мощных в мире смартфонов на базе Android.

Исследователи изучили рынок гаджетов за октябрь 2018 года. В результате на первое место списка попал китайский смартфон Huawei Mate 20. Эксперты оценили его почти в 312 тысяч баллов. На втором месте оказался Huawei Mate 20 Pro с результатом в 307,6 тысячи баллов, на третьем - Huawei Mate 20 X.

Четвертую и пятую строчку эксперты присудили двум смартфонам Xiaomi — Black Shark Helo и Black Shark. Далее расположился Meizu 16th, на седьмом месте — OnePlus 6. Также в список попали ASUS ROG Phone, Smartisan R1 и Nubia Z18.

Как уточнили эксперты, все смартфоны Huawei, захватившие лидирующие позиции, работают на процессоре Kirin 980. Условием включения гаджетов в список был их выход на рынок хотя бы в одной из стран мира: смартфоны, которые пока нельзя купить, в рейтинг не попали.