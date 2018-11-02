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Лидер Rammstein признался в любви к русской классике

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Лидер Rammstein признался в любви к русской классике

Москва, 2 ноября. Лидер известной немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн рассказал о своем отношении к творчеству русского писателя Михаила Булгакова и поэта, актера театра и кино Владимира Высоцкого.

В интервью РИА Новости солист Rammstein рассказал, что в школе заставляли читать из-под палки, а когда такое происходит, то в голове ничего от прочитанного не остается.

Линдеманн признался, что ему понадобилось много времени, чтобы переосмыслить отношение к русской классике и заново для себя ее открыть.

«У меня произошел ренессанс узнавания. Мне нравится проза Булгакова, из поэтов  — Высоцкий, он очень мощный», — сказал он.

Автор: Дарья Смолина
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