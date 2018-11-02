В Британии началось создание первого в мире гоночного электросамолета

Лондон, 2 ноября. Британские инженеры работают над созданием первого в мире гоночного самолета, оснащенного электрическим двигателем. Проектом занимаются специалисты компании Air Race E и ученые из Ноттингемского университета.

Под проектом подразумевается модификация самолета с бензиновым двигателем, участвовавшего в гонках Air Race 1. Машина будет существенно переработана. Она получит электродвигатель, при этом вес самолета также существенно снизится.

По словам британских инженеров, создание гоночного самолета с электрической силовой установкой станет важным этапом в переходе авиации на электродвигатели.

Напомним, ранее сообщалось, что российские ученые приступили к созданию квантового компьютера.