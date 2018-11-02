Диас-Канель пригласил Путина на Кубу в следующем году

Москва, 2 ноября. Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес в ходе личных переговоров пригласил президента России Владимира Путина посетить Кубу в 2019 году.

«Учитывая большое значение вашего визита, мы хотели бы пригласить вас в 2019 году, когда исполняется пять лет с этого момента (последнего визита Путина на Кубу — прим. ред.), чтобы вы вновь нанесли визит на Кубу», — приводит слова лидера республики RT.

Кроме того, Диас-Канель передал российскому президенту привет от Рауля Кастро и отметил высокий уровень отношений двух стран.

Встреча Путина и Диас-Канеля проходит в Москве в двух форматах – узком и широком. Участие в широких переговорах примут министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, вице-премьер Юрий Борисов, помощник главы государства Юрий Ушаков и замруководителя Минфина Сергей Сторчак.

По итогам переговоров лидеры двух стран подписали совместное заявление.