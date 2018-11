Роухани призывает Европу сотрудничать с Ираном, чтобы избежать давления США

Федеральное агентство новостей предлагает перевод статьи Europe should work with Iran to counter US unilateralism («Европа должна сотрудничать с Ираном, чтобы противостоять односторонним действиям США»), написанной президентом Ирана Хасаном Роухани и опубликованной The Financial Times.

Перед миром сейчас стоит множество проблем: экономические и социальные кризисы, проблема беженцев, ксенофобия, терроризм и экстремизм. Европа не стала исключением и вынуждена вставать на борьбу с ними почти ежедневно. Но за последние два года к ним прибавилась еще одна проблема — внешняя политика США.

Мы можем наблюдать участие США в непрекращающихся зверствах в Йемене и в унижении и постепенной гибели великого палестинского народа, о котором ежедневно тревожатся полтора миллиарда мусульман.

Мы считаем, что американское правительство открыто поддерживает такие преступные группировки, как ИГИЛ1 (организация запрещена в РФ), обостряя проблемы нашего региона.

Подход президента США Дональда Трампа к вопросам торговли и международным договорам, а также его унизительное отношение даже к союзникам Америки создают новые вызовы глобальному порядку.

Установка администрации США на однополярный мир, расовая дискриминация, исламофобия и подрыв важных международных договоров, включая Парижское соглашение по климату, в корне несовместимы с плюрализмом и другими социально-политическими ценностями Европы.

Еще один вопрос, обостряющий трансатлантические отношения — иранская ядерная сделка. Соглашение, известное как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), стало результатом двухлетних интенсивных переговоров между Тегераном и шестью другими странами.

Этот договор, ставший приложением к резолюции Совбеза ООН 2231, одобряют подавляющее большинство членов международного сообщества. Являясь неотъемлемой частью международного права, он налагает определенные обязательства на всех членов организации.

К сожалению, США выдвинули необоснованные претензии и, полностью игнорируя свои международные обязательства, разорвали ядерное соглашение. После этого Вашингтон ввел экстерриториальные санкции против Ирана и его союзников.

Американские власти угрожают карательными мерами государствам, которые стремятся следовать резолюции ООН. По сути, они буквально насмехаются над международными решениями и шантажируют ответственные стороны, придерживающиеся этого документа.

Ядерное соглашение признано великой победой дипломатии. Именно поэтому Евросоюз работает с другими странами по всему миру, чтобы спасти договор.

После выхода США из соглашения мы провели конструктивные переговоры с остальными участниками СВПД.

Важно, чтобы европейские стороны, а также Китай и Россия (известные как E3+2) представили и реализовали свой окончательный предлагаемый пакет мер, чтобы смягчить последствия новых экстерриториальных санкций Вашингтона еще до того, как они будут введены.

Это историческое соглашение будет успешно только в том случае, если иранский народ сможет воспользоваться обещанными им благами.

Недавнее решение Международного суда и его временные меры в отношении американских санкций подтверждают законность позиции Ирана.

Ядерная сделка продемонстрировала, что Иран остается предан пути разума и диалога. Мы инициировали политические консультации с Европой по ключевым вопросам, представляющим взаимный интерес, особенно по вопросам региональных кризисов, чтобы найти решения.

В нынешней геополитической обстановке единственный путь преодоления трудностей — согласовать международные усилия, основанные на взаимных интересах, а не требованиях отдельных государства. Односторонний подход фатален, а вот многосторонний — единственно верный и эффективный метод принятия решений.

Традиция многосторонности в Европе позволяет ей играть важную роль в укреплении мира. Тегеран верит в это и готов присоединиться к другим миролюбивым странам на этом пути. Сотрудничество Ирана с европейскими странами обеспечит долгосрочные интересы всех сторон и уход от однополярности, навязанной Соединенными Штатами.

1 Организация запрещена на территории РФ.