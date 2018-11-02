Жених никогда не должен видеться с тещей: в России стартовал этнографический диктант. ФАН-ТВ

«Большой этнографический диктант» – просветительская акция, которая позволяет проверить знания россиян о народах, проживающих на территории РФ и познакомить с традициями соседей. Участником может быть любой желающий, владеющий русским языком.

«Большой этнографический диктант» – это всероссийская культурно-просветительская акция, проходящая в канун Дня народного единства.

«Больше и больше людей в нашей стране интересуется именно самобытностью народов нашей страны. Поэтому я желаю вам удачи в его написании», – говорит Олег Махно, председатель Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики Санкт-Петербурга.

Мероприятие позволяет проверить этнографические знания россиян о народах, проживающих на территории нашей страны, познакомить граждан с интересными традициями соседей.

«Я являюсь по национальности ингушом и вот, одна из традиций. Я думаю, стопроцентно, здесь мало кто знает. Молодой человек женится. Это традиция. Никогда в жизни, ни при каких обстоятельствах он не должен видеться ни с тещей, ни с тестем. После свадьбы, да. До конца жизни», – рассказал о традициях предков Юнус Хаутиев, полномочный представитель Республики Ингушетия.

В диктант входят 30 вопросов, 10 из которых уникальны для каждого региона. Написание длится 45 минут. Максимальное число балов – 100. Участником акции может быть любой желающий, владеющий русским языком. Результаты диктанта появятся на официальном сайте акции 12 декабря.