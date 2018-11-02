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Жених никогда не должен видеться с тещей: в России стартовал этнографический диктант. ФАН-ТВ

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«Большой этнографический диктант» – просветительская акция, которая позволяет проверить знания россиян о народах, проживающих на территории РФ и познакомить с традициями соседей. Участником может быть любой желающий, владеющий русским языком.

«Большой этнографический диктант» это всероссийская культурно-просветительская акция, проходящая в канун Дня народного единства.Жених никогда не должен видеться с тещей: в России стартовал этнографический диктант. ФАН-ТВ

«Больше и больше людей в нашей стране интересуется именно самобытностью народов нашей страны. Поэтому я желаю вам удачи в его написании», – говорит Олег Махно, председатель Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики Санкт-Петербурга.

Мероприятие позволяет проверить этнографические знания россиян о народах, проживающих на территории нашей страны, познакомить граждан с интересными традициями соседей.Жених никогда не должен видеться с тещей: в России стартовал этнографический диктант. ФАН-ТВ

«Я являюсь по национальности ингушом и вот, одна из традиций. Я думаю, стопроцентно, здесь мало кто знает. Молодой человек женится. Это традиция. Никогда в жизни, ни при каких обстоятельствах он не должен видеться ни с тещей, ни с тестем. После свадьбы, да. До конца жизни», – рассказал о традициях предков Юнус Хаутиев, полномочный представитель Республики Ингушетия.

В диктант входят 30 вопросов, 10 из которых уникальны для каждого региона. Написание длится 45 минут. Максимальное число балов 100. Участником акции может быть любой желающий, владеющий русским языком. Результаты диктанта появятся на официальном сайте акции 12 декабря.Жених никогда не должен видеться с тещей: в России стартовал этнографический диктант. ФАН-ТВ

«Ну, все было как-то неожиданно. И все вопросы там вообще непонятные, да. Ну, мне кажется, на двойку написал!» – поделился впечатлениями от диктанта Энежебреж Винар, студент РГГМУ (Восточная Африка, республика Бурунди).

Автор: Василий Григорьевский; Руслан Бичурин
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