«Где это ты такое взял?»: Назарбаев заинтересовался белорусскими ботинками Лукашенко

Минск, 2 ноября. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заинтересовался обувью крупнейшего белорусского производителя в СНГ «Марко». Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, заслушивая доклад о развитии одной из компаний, входящих в витебский холдинг «Марко».

Лукашенко отметил, что носит обувь отечественного производителя. Туфли «Марко» он надел и на встречу с главой Казахстана Назарбаевым.

«Назарбаев говорит: «А где это ты такое взял?». Я говорю: «В Белоруссии». — «Да не может быть!». Снял и показал ему — «Марко» написано», — поделился Лукашенко, слова которого цитирует агентство БЕЛТА.

По словам белорусского президента, ему не нужны вещи ни итальянских, ни французских производителей — ему нравится продукция отечественных компаний. Ранее Лукашенко рассказывал, что носит белорусскую одежду и обувь, а исключение делает для галстука и носков.