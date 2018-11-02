Москва, 2 ноября. Задержание украинскими властями российского судна в порту Мариуполя является истеричной реакцией на санкции, введенные против Киева. Об этом заявил политолог Владимир Джаралла.

По его словам, контрсанкции России задели киевскую элиту, которой необходимо показать, что Украина будет на них реагировать, однако глупость таких действий очевидна. Джаралла подчеркнул, что вскоре мировому сообществу будет понятно, насколько этот шаг украинской власти был непродуманным.

В беседе с ФБА «Экономика сегодня» эксперт подчеркнул, что генеральный прокурор Украины часто предпринимает нелогичные и неправовые решения, которые нарушают международные законы.

«Логику ареста судна понять невозможно — не ясно даже, есть ли среди украинских политиков люди, способные продумывать последствия своих действий», — подчеркнул эксперт.

По его словам, рейс судна способствовал развитию украинской экономики, с учетом того, что оно дозагружалось в порту Мариуполя. Джаралла отметил, что в настоящее время Киев ставит финансовые вопросы в ущерб политическим.

«Какое отношение судно имеет к России, которую в данном случае пытались чем-то уязвить – непонятно. Если оно шло из российского порта, это еще не значит, что арест поспособствует удару по интересам Москвы», — подчеркнул эксперт.

Он считает, что Киев создал себе множество проблем такой спонтанной акцией. По его словам, действия Украины не соответствуют Международному морскому праву. Очевидно, это может подвести Украину под Международный морской трибунал, ведь каждый день простоя будет приносить владельцу убытки. Эксперт подчеркнул, что весь ущерб владельцу будет платить Киев, в случае если он обратится в суд.

«Очевидно, что задержание Украиной судна под либерийским флагом не соответствует Международному морскому праву и нарушает целый ряд статей и конвенций. Вполне можно ожидать иски в международный суд, а то и Морского трибунала ООН», — рассказал Джаралла.

Напомним, Украина задержала в порту Мариуполя судно из России, которое перевозило три тысячи тонн продукции Алчевского металлургического комбината. Судно направлялось в Бельгию. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что арест судна является ответом на санкции России.

Член Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с Федеральным агентством новостей заявил, что арест корабля не останется без ответа.