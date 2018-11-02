Украинские земли «бегут» в Польшу: Киев опасается потери новых территорий

Киев, 2 ноября. Польша может получить часть украинских земель из-за размытия берега реки Западный Буг, по которой идет разграничение территорий двух государств.

Как сообщает Госаудитслужба Украина, Киев в свое время проигнорировал работы по укреплению берега, в результате чего началась эрозия почвы. Если эти процессы будут продолжаться и дальше, то русло изменится, и около 5 тыс. га украинских территорий отойдут Польше.

«Из-за отсутствия финансирования наблюдаются процессы береговой эрозии, что может привести к отчуждению 5 тыс. га земель, так как граница между Украиной и Республикой Польша проходит посередине плеса реки», – говорится в сообщении.

Это не единственный пример того, как украинские земли «бегут» в Польшу из-за взбунтовавшейся реки. Похожая ситуация складывается сегодня на других приграничных реках — Тисе, Днестре, Соже, Пруте и Сучаве. Чтобы предотвратить дальнейшее размывание берега, Украине придется потратить около 2 млрд гривен (71 млн долларов).

Как пишут украинские СМИ, министерство финансов и министерство экологии знали о данной проблеме, однако в 2015-2017 годах не выделяли средств на ее решение.

Отметим, что территориальный вопрос является больной темой для Украины и Польши. Варшава претендует на Западную Украину, считая ее своей исконной территорией. С этой целью республика подготовила в 2015 году концепцию «Возрождение родины», которая предполагает возвращение данных земель в состав Польши.

Отношения между Киевом и Варшавой осложняются еще и национальным вопросом. Киев после госпереворота 2014 года начал проводить политику героизации украинских националистов, которые некогда устроили «Волынскую резню», убив множество украинских поляков. Варшава расценивает данную трагедию, как геноцид.