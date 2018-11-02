«А попроси он их выпрыгивать с окон?»: в РПЦ раскритиковали «веселые поминки» Караченцова

Москва, 2 ноября. Священнослужитель РПЦ, протоиерей Андрей Ткачев раскритиковал пришедших на поминки актера театра и кино Николая Караченцова, которые кричали «гип-гип-ура!».

Поминки Караченцова прошли «весело и бурно» — пришедшие смеялись и кричали «гип-гип-ура», говоря, что такова была последняя воля артиста. В Сеть попало видео, на котором вдова Караченцова Людмила Поргина воодушевленно кричала гостям с призывом выпить шампанского. В какой-то момент во время поминок раздались выкрики «гип-гип-ура!». Несмотря на то, что актер строго запретил всем плакать на своих похоронах, в обществе не оценили исполнение последней просьбы Караченцова.

Протоиерей с критикой обрушился на «бурные» поминки артиста, назвав действия гостей «перебором». По его словам, пришедшие, несмотря на желание Караченцова, могли не выполнять просьбу покойного, если она не совсем корректна.

«Я не буду судить покойника. Тут больше вопросов к собравшимся. Потому что мало ли что запросил. А попроси он их выпрыгивать с окон в память о нем, так сказать?» — цитирует «Царьград» представителя РПЦ.

Ткачев подчеркнул, что у людей должно было сработать нравственное чувство, которое запретило бы им кричать «гип-гип-ура!».

Напомним, Караченцов скончался, не дожив до своего 74-го дня рождения всего день. Артист умер 26 октября. Прощание с актером прошло в московском «Ленкоме», в котором он проработал несколько десятков лет. Проститься с Караченцовым пришли сотни людей. Его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.