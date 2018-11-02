Киевский экономист объяснил, по кому ударят российские санкции против Украины

Введение с 1 ноября российских санкций против Украины в Киеве встретили с откровенной бравадой. Официальные лица наперебой заявляют украинцам, что никакого ущерба экономике Незалежной эти ограничения не нанесут. Тем не менее эксперты-экономисты за последние дни провели уже несколько полузакрытых встреч, на которых признали, — безусловно, экономический ущерб будет, и его можно разве что минимизировать. Корреспондент Федерального агентства новостей выслушал точку зрения главы экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Бориса Кушнирука.

С одной стороны, экономист Кушнирук старается поддерживать общую браваду, царящую в киевском политикуме. Он сообщил, что «санкции не нанесут серьезного ущерба украинской экономике в целом».

«В сравнении с тем, что Россия сделала до этого, нынешний шаг Москвы, по сути, мелочевка. Ощутимым окажется удар по нашей экономике, если Россия, скажем, откажется от транзита своего газа через Украину в 2020 году. Тем не менее наш политикум и бизнес будут все сильнее отрываться от России, и эту тенденцию уже вряд ли возможно изменить. Российские власти такими действиями, как санкции, лишь еще больше этому способствуют. Они сами рвут последние сохранившиеся торговые связи между двумя странами», — с обидой говорит Кушнирук.

При этом эксперт сразу оговаривается — санкции не должны доставить проблем экономике в целом, но могут серьезно навредить украинским металлургам.

«Металлургические предприятия Украины сегодня сильно зависимы от коксующегося угля, импорт которого из России не останавливался с самого начала войны в Донбассе. Теперь, скорее всего, украинские металлурги не смогут организовать перевалку через порты в необходимых объемах. Еще одна статья — это нефть и нефтепродукты, которые мы импортируем, временами через другие государства. Плюс — ядерное топливо. По договору, подписанному еще премьером Николаем Азаровым, мы поставляем в Россию сырье, а они нам топливо. Документ рассчитан до 2027 года. В 2016 году экономика Украины только начала отходить от последствий мер, принятых Путиным в 2013–2015 годах. При этом общая структура украинского экспорта тесно связана с российскими машиностроительными компаниями, которые покупают украинские комплектующие», — напоминает аналитик.

При этом Кушнирук утверждает — крупные украинские компании уже якобы «диверсифицировали» свой бизнес таким образом, что «на Россию приходится в общей сложности не более 7-8% общего товарооборота». При этом экономист постарался не упоминать тот факт, что Россия по итогам 2017 года заняла третью строчку в списке крупнейших инвесторов на Украине, и по-прежнему занимает первое место по объему товарооборота с Украиной. По сути, сегодня украинские экономисты, сознавая будущий ущерб от санкций для экономики страны, стараются «сохранять хорошую мину при плохой игре».

При этом Кушнирук справедливо заметил — в санкционном списке РФ нет украинских компаний, которые поставляют на российский рынок уникальную продукцию — таких, например, как предприятия ВПК Украины «Южмаш», «Мотор-Сич» и «Зоря-Машпроект».

«Вполне логично, что Россия не вводит против нас такие санкции, которые могут серьезно ударить по ней самой, — говорит Кушнирук. К сожалению, Украина, введя экономическую блокаду Донбасса, ударила в первую очередь по своей собственной экономике. И последствия этого удара мы чувствуем до сих пор — прежде всего в плане повышения цен на энергоресурсы, свет, тепло, горячую воду и т. д. Россия на такие шаги сознательно не идет».

Напомним, Россия 1 ноября ввела санкции против Украины, предусматривающие замораживание активов и запрет на перевод средств через российские банки фигурантам «черного списка». В санкционном списке оказались 68 компаний и 322 человека. Среди них — Алексей Порошенко, старший сын президента Украины, председатель СБУ Василий Грицак, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко, спикер Верховной рады Андрей Парубий, миллиардеры Константин Григоришин, Виктор Пинчук, а также другие официальные лица и крупные бизнесмены.

По данным украинской Государственной службы статистики, в 2017 году общий товарооборот между Украиной с РФ составил 11 млрд долларов. При этом объем экспорта украинских товаров в РФ в прошлом году составил 3,9 млрд долларов (на 9,6% больше, чем в 2016 году). Импорт из России на Украину составил 7,2 млрд долларов (на 39,9% больше, чем в 2016). И это несмотря на то, что сама Украина еще в 2014 году начала вводить санкции против РФ, одновременно с США и Евросоюзом. Сегодня в санкционные списки Украины внесены 1748 физических и 756 юридических лиц из России.

Говоря о «безвредности» российских санкций для экономики Украины, местные аналитики забывают еще один важный аспект: в начале июля 2018 года президент Владимир Путин на полгода продлил меры по ограничению транзита украинских товаров в Казахстан и Кыргызстан (они были введены в январе 2016 года). В рамках этих мер транзитная перевозка товаров с Украины через Россию может вестись только с территории Белоруссии — и то при условии пломбирования грузовых отсеков. По оценкам министерства экономического развития и торговли РФ, потери Украины от ограничения транзита составляют не менее 1 млрд долларов ежегодно. Киев уже подал по этому поводу несколько жалоб во Всемирную торговую организацию, но результата не добился.