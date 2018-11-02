Правительство РФ направит дополнительные средства на развитие спорта в Крыму

Симферополь, 2 ноября. Российское правительство планирует направить дополнительные средства на развитие и поддержку спорта в Крыму. Об этом заявила в пятницу вице-премьер РФ Ольга Голодец.

«Мы подумаем, как выделить дополнительные средства для поддержки и развития спорта на территории Крыма», — сказала она.

Голодец отметила, что в настоящее время спортивная инфраструктура в Крыму хромает. Она подчеркнула, что на территории полуострова должны появиться качественные и доступные спортивные объекты как для местных жителей, так и для приезжающих на отдых турирстов.

По итогам прошедшего в пятницу в Симферополе совещания по реализации мероприятий федеральной целевой программы социально-экономического развития крымского региона до 2022 года вице-премьер добавила, что уже дала поручение уделить особое внимание теме спорта в Крыму.

Ранее российское правительство увеличило объем финансирования программы развития Крыма на 40,7 миллиарда рублей.