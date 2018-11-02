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Все три фигуранта дела об изнасиловании дознавателя в Уфе отправлены на два месяца в СИЗО

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Все три фигуранта дела об изнасиловании дознавателя в Уфе отправлены на два месяца в СИЗО

Уфа, 2 ноября. Все фигуранты резонансного дела об изнасиловании дознавателя полицейскими в Башкирии заключены под стражу. Такое решение принял Кировский суд Уфы. Заседание суда в пятницу прошло в закрытом режиме.

Первым под стражу отправили подполковника Эдуарда Матвеева, следом решение о лишении свободы на время расследования было вынесено и в отношении Салавата Галиева. Павла Яромачука, который очень хотел стать свидетелем по делу об изнасиловании, также заключили под стражу. Все трое теперь уже бывших полицейских начальника пробудут в СИЗО 2 месяца.

Все три фигуранта дела об изнасиловании дознавателя в Уфе отправлены на два месяца в СИЗО

Напомним, Матвеева, Галиева и Яромачука подозревают в том, что они изнасиловали дознавателя в кабинете начальника миграционного отдела МВД по Уфимскому району. Экспертиза ДНК, как отмечают СМИ, уже доказала, факт изнасилования. Сообщается также, что на месте преступления был найден генетический материал Яромчука.

Ранее не подтвердилась информация о том, что 23-летний дознаватель была в кабинете вместе с подругой. 

Автор: Федор Веснин
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