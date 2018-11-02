Константинополь объявил, что существование Московского патриархата на Украине закончилось

Киев, 2 ноября. Украинской православной церкви Московского патриархата «с канонической точки зрения» сейчас не существует. Об этом заявил представитель Константинополя православный архиепископ Тельмесоса Иов.

По его словам, теперь все архиереи православной церкви на Украине «де-факто» являются служителями Вселенского патриархата. Именно поэтому теперь они должны ждать директивы Константинополя касательно своего дальнейшего функционирования.

«С канонической точки зрения (…) сегодня на Украине УПЦ МП больше не существует», — сказал Тельмесоса Иов в интервью украинской службе BBC.

Иов считает, что решение синода Константинопольского патриархата отменило юрисдикцию РПЦ над украинской церковью. Теперь все православные архиереи на Украине, вне зависимости от того, к какой из трех церквей — Московский патриархат, раскольничьи УПЦ КП и Украинская автокефальная церковь — они относились ранее.

Архиепископ также сказал, что в украинской ситуации только «модель автокефалии» может стать «единственным форматом», способным урегулировать происходящее.

Напомним, синод Константинопольского патриархата отменил решение XVII века о передаче Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. В РПЦ это решение назвали «канонически ничтожным», так как оно противоречит нормам церковного строя.