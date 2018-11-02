«Убийца своего народа не может быть президентом»: юная ополченка ЛНР призвала украинцев очнуться

Луганск, 2 ноября. Самая юная ополченка ЛНР — Богдана Нещерет, ставшая символом бригады «Призрак», рассказала о начале войны в Донбассе, а также о своем знакомстве с легендарным командиром Алексеем Мозговым.

По словам Богданы, весной 2014 года боевая авиация Украины начала наносить удары по ее родному Алчевску. Многие жители Алчевска были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь от бомбардировок и обстрелов со стороны украинских силовиков.

Семья Богданы решила остаться в Алчевске, куда летом 2014 года зашла легендарная бригада «Призрак» во главе с Алексеем Мозговым. Во время одной из встреч Мозгового с жителями города Богдане удалось познакомиться с командиром «Призрака», который стал другом ее семьи.

После гибели Мозгового девочка приняла решение вступить в ополчение. По словам Богданы, родственники спокойно отнеслись к ее решению, а бойцы бригады «Призрак» не стали препятствовать. Позднее девочке выдали удостоверение ополченца и позывной «Доча».

Богданы мечтает стать военным офицером, а также обещает найти и наказать убийц Алексея Мозгового. Кроме того, девочка надеется, что в будущем республики Донбасса войдут в состав России, а народ Украины «очнется от этого жуткого сна» и прекратит братоубийственную войну.

«Хочу пожелать народу Украины проснуться. А Порошенко я ничего не могу сказать, потому, что не считаю его президентом. Убийца своего народа не может быть президентом. И все-таки надеюсь, что народ Украины очнется от этого жуткого сна», — сказала Богдана.

Сейчас Богдана учится в начальной школе, однако в свободное от учебы время навещает бойцов бригады «Призрак», поднимая им боевой дух своими стихами, сборник которых даже был напечатан в Чехии, передает новостное агентство «Харьков».