Переписка с Кокориным в СИЗО обошлась фанатам в 110 тысяч рублей

Москва, 2 ноября. Более 110 тысяч рублей потратили болельщики на письма футболисту Александру Кокорину в московский следственный изолятор «Бутырка».

55 рублей стоит одна страница письма до 2500 знаков, о чем свидетельствуют данные с сайта сервиса «ФСИН-письмо», позволяющего отправлять заключенным СИЗО электронные письма. Заключенный также может направить ответ за счет отправителя. Цена такая же — 55 рублей за страницу. Отправка фотографии заключенному стоит 30 рублей.

Из этого следует, что болельщики потратили на переписку с Кокориным, по меньшей мере, 110 тысяч рублей. Футболист получил от фанатов 1000 писем, передает RT.

Напомним, ранее Кокорин признался, что не понимает, почему он должен находиться в СИЗО все это время.

Напомним, в СИЗО нападающий петербургского «Зенита», как и его друг, футболист «Краснодара» Павел Мамаев, находится за избиение трех человек. От рук спортсменов пострадали два сотрудника Минпромторга и водитель сотрудницы Первого канала.