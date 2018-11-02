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Переписка с Кокориным в СИЗО обошлась фанатам в 110 тысяч рублей

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Переписка с Кокориным в СИЗО обошлась фанатам в 110 тысяч рублей

Москва, 2 ноября. Более 110 тысяч рублей потратили болельщики на письма футболисту Александру Кокорину в московский следственный изолятор «Бутырка».

55 рублей стоит одна страница письма до 2500 знаков, о чем свидетельствуют данные с сайта сервиса «ФСИН-письмо», позволяющего отправлять заключенным СИЗО электронные письма. Заключенный также может направить ответ за счет отправителя. Цена такая же — 55 рублей за страницу. Отправка фотографии заключенному стоит 30 рублей. 

Из этого следует, что болельщики потратили на переписку с Кокориным, по меньшей мере, 110 тысяч рублей. Футболист получил от фанатов 1000 писем, передает RT.

Напомним, ранее Кокорин признался, что не понимает, почему он должен находиться в СИЗО все это время. 

Напомним, в СИЗО нападающий петербургского «Зенита», как и его друг,  футболист «Краснодара» Павел Мамаев, находится за избиение трех человек. От рук спортсменов пострадали два сотрудника Минпромторга и водитель сотрудницы Первого канала.

Автор: Тимур Румянцев
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