Битва при Трампе: какой итог выборов в США 6 ноября нужен России

В США 6 ноября пройдут промежуточные выборы: будут избираться 35 сенаторов, все конгрессмены плюс губернаторы 36 штатов и трех территорий.

Какое дело до этих выборов нам, в России? И вообще, какое дело нам до Америки? До ее валюты под названием «доллар»? До ее санкций, введенных против нашей страны? До ее союзников, типа украинских националистов и ближневосточных джихадистов? До ее авианосцев, крылатых и прочих ракет, которые после выхода США из договора РСМД и размещения на территории Прибалтики за полторы минуты смогут долететь до Питера и за три — до Москвы?..

Несомненно, что до всего этого (и еще очень многого) дело России есть, его не может не быть. Тем более что в Америке после сенсационной победы Дональда Трампа на президентских выборах двухлетней давности разгорелся и продолжает бушевать невиданный, пожалуй, со времен гражданской войны 1861—1863 годов внутриполитический кризис.

Даже в случаях с Хью Лонгом (1935), братьями Кеннеди (1963, 1968) и Ричардом Никсоном (1974) все решалось в стиле «нет человека — нет проблемы», без перехода конфликта на системный уровень. После 2016 года — все не так. И, хотя в адрес действующего президента США раздавались и продолжают раздаваться угрозы физического уничтожения, понятно, что дело здесь не в Трампе как таковом.

Дело в том, что «пакт 9/11», заключенный после событий 11 сентября 2001 года между примерно равными по своему влиянию и силам группировками американского (и глобального) истеблишмента, оказался разорван, а хотя бы минимальной площадки для нового консенсуса пока не видно даже в перспективе.

Лагерная мудрость

Суть этого конфликта тоже не является секретом и предельно проста: спасать США за счет «империи доллара» или спасать «империю доллара» за счет США?

До недавнего времени усиление Америки и усиление «империи доллара» были однонаправленными и взаимосвязанными процессами. Но последствия кризиса 2008—2009 годов эту связку полностью деформировали и разрушили. Достаточно сказать, что за последние 10 лет государственный долг Соединенных Штатов увеличился более чем вдвое: с 9,986 трлн долл. (по состоянию на 1 января 2008 года) до 21,294 трлн долл. (на 1 января 2018 года) — и до 21,688 трлн долл. на момент написания данной статьи. Тем самым долг США превысил объем американского ВВП.

Понятно, что стоящий сегодня перед «верхами» США выбор альтернатив — по большому счету, из серии «оба хуже». Но для «трампистов» и «антитрампистов» разница между этими альтернативами есть — причем весьма существенная, определяемая старой лагерной мудростью «сдохни ты сегодня, а я завтра». Вот о том-то и речь…

Поэтому накал политических страстей в Америке в связи с промежуточными выборами 6 ноября просто зашкаливает, и эта лихорадка неизбежно, поскольку она касается все еще самой мощной сверхдержавы, затрагивает и весь остальной мир. И в том числе, конечно, — Россию, поскольку именно нашу страну постоянно и громогласно обвиняют во вмешательстве в американский политический процесс, угрожающем свободе и демократии не только в США, но и во всем мире.

До какого маразма доходит переиздание «охоты на ведьм» в первой четверти XXI века, наглядно видно на примере обвинений, выдвинутых недавно самим главой спецкомиссии Робертом Мюллером против гражданки РФ Елены Хусяйновой, главного бухгалтера Федерального агентства новостей…

Вмешательства не потребуется?

В связи с этим за последние несколько месяцев стало предельно ясно, какой именно итог выборов в США 6 ноября нужен России. А в последние дни перед голосованием окончательно прояснится другой важный вопрос: потребуется ли вмешательство российской стороны в эту «битву при Трампе» и если да, то какое именно?

Оптимальным для России результатом промежуточных выборов будет результат, который не даст решительного преимущества ни одной из сторон американского внутриполитического конфликта, что усилит клинч между ними и резко уменьшит эффективность внешней политики США. Например, переход большинства в нижней палате Конгресса к демократам (у которых сейчас 194 голоса против 240 у республиканцев) при сохранении республиканского большинства в Сенате.

Сейчас уже ясно, что такой исход наиболее вероятен. Большинство прогнозов дают около 230 голосов в нижней палате Конгресса демократам и около 210 — республиканцам, при сохранении минимального преимущества или ситуации «50 на 50» для «партии слона» в Сенате.

Поэтому никакого специального вмешательства со стороны России в американскую предвыборную кампанию не требуется, если только ситуация по той или иной причине не начнет выходить за рамки описанного выше «нормального» сценария.

В случае каких-либо форс-мажоров необходимо предоставление пороговой помощи, прежде всего информационной, более слабой и терпящей бедствие стороне.

Стратегия старая, как мир, однако работает.