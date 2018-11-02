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Политика

Битва при Трампе: какой итог выборов в США 6 ноября нужен России

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Дональд Трамп и Владимир Путин

В США 6 ноября пройдут промежуточные выборы: будут избираться 35 сенаторов, все конгрессмены плюс губернаторы 36 штатов и трех территорий. 

Какое дело до этих выборов нам, в России? И вообще, какое дело нам до Америки? До ее валюты под названием «доллар»? До ее санкций, введенных против нашей страны? До ее союзников, типа украинских националистов и ближневосточных джихадистов? До ее авианосцев, крылатых и прочих ракет, которые после выхода США из договора РСМД и размещения на территории Прибалтики за полторы минуты смогут долететь до Питера и за три — до Москвы?..

Несомненно, что до всего этого (и еще очень многого) дело России есть, его не может не быть. Тем более что в Америке после сенсационной победы Дональда Трампа на президентских выборах двухлетней давности разгорелся и продолжает бушевать невиданный, пожалуй, со времен гражданской войны 1861—1863 годов внутриполитический кризис. 

Даже в случаях с Хью Лонгом (1935), братьями Кеннеди (1963, 1968) и Ричардом Никсоном (1974) все решалось в стиле «нет человека — нет проблемы», без перехода конфликта на системный уровень. После 2016 года — все не так. И, хотя в адрес действующего президента США раздавались и продолжают раздаваться угрозы физического уничтожения, понятно, что дело здесь не в Трампе как таковом. 

Дело в том, что «пакт 9/11», заключенный после событий 11 сентября 2001 года между примерно равными по своему влиянию и силам группировками американского (и глобального) истеблишмента, оказался разорван, а хотя бы минимальной площадки для нового консенсуса пока не видно даже в перспективе.

Конгресс США

Лагерная мудрость

Суть этого конфликта тоже не является секретом и предельно проста: спасать США за счет «империи доллара» или спасать «империю доллара» за счет США? 

До недавнего времени усиление Америки и усиление «империи доллара» были однонаправленными и взаимосвязанными процессами. Но последствия кризиса 2008—2009 годов эту связку полностью деформировали и разрушили. Достаточно сказать, что за последние 10 лет государственный долг Соединенных Штатов увеличился более чем вдвое: с 9,986 трлн долл. (по состоянию на 1 января 2008 года) до 21,294 трлн долл. (на 1 января 2018 года) — и до 21,688 трлн долл. на момент написания данной статьи. Тем самым долг США превысил объем американского ВВП.

Понятно, что стоящий сегодня перед «верхами» США выбор альтернатив — по большому счету, из серии «оба хуже». Но для «трампистов» и «антитрампистов» разница между этими альтернативами есть — причем весьма существенная, определяемая старой лагерной мудростью «сдохни ты сегодня, а я завтра». Вот о том-то и речь…

Поэтому накал политических страстей в Америке в связи с промежуточными выборами 6 ноября просто зашкаливает, и эта лихорадка неизбежно, поскольку она касается все еще самой мощной сверхдержавы, затрагивает и весь остальной мир. И в том числе, конечно, — Россию, поскольку именно нашу страну постоянно и громогласно обвиняют во вмешательстве в американский политический процесс, угрожающем свободе и демократии не только в США, но и во всем мире. 

До какого маразма доходит переиздание «охоты на ведьм» в первой четверти XXI века, наглядно видно на примере обвинений, выдвинутых недавно самим главой спецкомиссии Робертом Мюллером против гражданки РФ Елены Хусяйновой, главного бухгалтера Федерального агентства новостей

Дональд Трамп отдает честь морпеху США

Вмешательства не потребуется?

В связи с этим за последние несколько месяцев стало предельно ясно, какой именно итог выборов в США 6 ноября нужен России. А в последние дни перед голосованием окончательно прояснится другой важный вопрос: потребуется ли вмешательство российской стороны в эту «битву при Трампе» и если да, то какое именно?

Оптимальным для России результатом промежуточных выборов будет результат, который не даст решительного преимущества ни одной из сторон американского внутриполитического конфликта, что усилит клинч между ними и резко уменьшит эффективность внешней политики США. Например, переход большинства в нижней палате Конгресса к демократам (у которых сейчас 194 голоса против 240 у республиканцев) при сохранении республиканского большинства в Сенате.

Сейчас уже ясно, что такой исход наиболее вероятен. Большинство прогнозов дают около 230 голосов в нижней палате Конгресса демократам и около 210 — республиканцам, при сохранении минимального преимущества или ситуации «50 на 50» для «партии слона» в Сенате.

Поэтому никакого специального вмешательства со стороны России в американскую предвыборную кампанию не требуется, если только ситуация по той или иной причине не начнет выходить за рамки описанного выше «нормального» сценария.

В случае каких-либо форс-мажоров необходимо предоставление пороговой помощи, прежде всего информационной, более слабой и терпящей бедствие стороне.

Стратегия старая, как мир, однако работает.

Автор: Олег Щукин
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