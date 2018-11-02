Москва, 2 ноября. Марионеточный режим президента Украины Петра Порошенко, «шоколадного короля», в политическом плане исчерпал себя для всех, кроме канцлера Германии Ангелы Меркель, считают авторы немецкого издания Junge Welt.

По мнению журналиста Александера Ноя, визитом в Киев канцлер Германии Ангела Меркель пытается закрепить на Украине влияние немецкой политики и капитала. Поездку Меркель Ной назвал очередной внешнеполитической акцией. Он подчеркнул, что сегодня как во внутренней, так и во внешней политике Украины без согласия США ничего не происходит.

«Марионеточный режим Порошенко в политическом плане исчерпал себя. Необходима стабилизация», — констатировал публицист.

Ной отметил, что нынешняя экономическая ситуация на Украине намного хуже той, которая наблюдалась в стране до государственного переворота.

«Это связано не только с маниакальной русофобской политикой Киева, направленной на разрыв многовековых связей между украинцами и россиянами, в том числе и экономическими», — обратил внимание он.

Как напомнил Ной, ущерб украинской экономике нанесли соглашения об ассоциации с ЕС и требования Международного валютного фонда. В результате миллионы украинцев становятся трудовыми мигрантами и выезжают за деньгами за границу, говорится в материале.

Кроме того, пишет Ной, за годы президентства Порошенко коррупция на Украине достигла невиданных ранее масштабов, хотя именно на борьбу с ней призывали политики на Майдане. На Украине установилась власть олигархов, и жители страны недовольны руководством государства больше, чем когда-либо, констатирует Junge Welt.

Еще одним фактором негативной ситуации на Украине издание называет войну в Донбассе, которую Киев продолжает вести против собственного населения, выкачивая все ресурсы из страны. При этом воевать в Донбассе украинским политикам помогает Запад, поставляющий Киеву вооружение, инструкторов и финансы.

Режим Порошенко и премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, которые подавляют в стране любую оппозицию, Junge Welt назвал террором. В этом контексте, по мнению журналистов, визит Меркель становится символичным.

«Преследуя свои геополитические интересы, берлинская внешняя политика, которая якобы опирается на ценности, не особо церемонится, как показывает сотрудничество с фашистами (на Украине) или исламистами (в Сирии)», — заключается в материале.

Канцлер Германии Ангела Меркель посетила с официальным визитом Украину накануне. В рамках поездки она обсудила с украинским руководством, в частности, строительство российского газопровода «Северный поток – 2». Меркель заявила, что ФРГ намерена заключить с РФ договор, который обеспечит Украине статус «важной транзитной страны».

В настоящее время Меркель не пользуется большой популярностью в Германии. Ранее она заявила, что не собирается в будущем снова становится канцлером, а также не хочет баллотироваться на пост лидера партии «Христианско-демократический союз Германии». По мнению экспертов, такое решение связано с провальными результатами региональных выборов в Гессене.