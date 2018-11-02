Вассерман объяснил, как русский язык на Украине превращается в польский

Глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером обратил внимание СМИ на массовые нарушения языковых прав и свобод на Украине.

«Мы обратили внимание генсека на то, что киевские власти продолжают линию на срыв выполнения минских договоренностей и призвали следить более пристально и давать объективную, принципиальную оценку деструктивным действиям Киева по поощрению на законодательном уровне массового нарушения языковых, образовательных и религиозных прав и свобод», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Известный интеллектуал и политолог Анатолий Вассерман в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей выразил мнение, что украинский диалект русского языка совершенно сознательно и целенаправленно разрабатывался в расчете на то, чтобы нормальному русскому он был как можно менее понятен. Этот факт, по его словам, подтверждает сохранившаяся документация, переписка и программные выступления разработчиков этого диалекта.

«Поэтому действительно, без специального обучения этим диалектом овладеть трудно. Но само это обучение проводилось весьма активно на протяжении всех лет советской власти, и поэтому большая часть взрослых граждан Украины владеет местным диалектом не хуже, чем родным литературным русским языком», — говорит политический аналитик.

В постсоветское время, продолжает собеседник агентства, качество обучения украинскому диалекту упало, как деградировала и вся система образования на юго-западе Руси. По мысли Вассермана, русский язык, точнее его украинский диалект, на территории Украины постепенно превращается в польский.

«Кроме того, сказалось еще и то, что новые хозяева этого региона России попытались дополнительно оттянуть местный диалект от литературного русского языка. Перевод подгоняют под галицкий диалект, полонизированный значительно сильнее, чем местные говоры других регионов нынешней Украины. Поэтому сейчас украинским владеет меньшая доля населения, чем в советское время», — констатировал парадоксальную, на первый взгляд, ситуацию интеллектуал.

Он также рассказал, что периодически читает различные местные форумы и издания и заметил, что многие их посетители владеют украинским диалектом заметно хуже, чем сам Анатолий Вассерман.

«Поэтому, я думаю, если так пойдет и дальше и если не прекратится отделение Украины от остальной России, то еще через поколение отношение к украинскому диалекту русского языка будет таким же, какое сейчас к кельтским языкам в Ирландии и Шотландии: их официально считают родными, но реально никто ими не пользуется, и даже в школе их толком не учат», — сказал он.

По его словам, нападки на русский язык стали следствием незаконного захвата власти на Украине во время Майдана.