Киев, 2 ноября. Визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Киев принес нулевой результат, украинское руководство побоялось озвучить свои претензии к строительству «Северного потока — 2», об этом заявил директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский.

По словам Землянского, во время встречи с Меркель ни один чиновник не высказал свои претензии по «Северному потоку — 2», строительство которого обещают остановить в горячих речах украинцам. Спикер Верховной рады Андрей Парубий и украинский президент Петр Порошенко на встрече с Меркель побоялись требовать приостановки строительства губительного для Украины газопровода. Канцлер ФРГ в свою очередь соблюла политес, ограничившись фразами в духе «да, мы вас не забудем».

«Северный поток — 2» наши политики уже давно обещают остановить, но когда дело доходит до конкретики, то никто из них не может повторить те аргументы, которые используются здесь, внутри Украины, для украинских граждан», — заявил Землянский.

Директор энергетических программ Центра считает, что неотвратимость запуска «Северного потока — 2» очевидна. Киеву нужно позаботиться о том, что будет с Украиной, когда газопровод запустят. Вместо общих фраз и бесполезных обвинений Киев должен был договориться о подписании нового транзитного договора и определить точную дату, когда должен быть решен вопрос транзита.

Напомним, газопровод «Северный поток-2» обеспечит поставку российского газа в Германию по дну Балтийского моря. Украина выступает против реализации проекта, так как в случае запуска «Северного потока-2» потеряет доход от транзита газа через свою территорию.