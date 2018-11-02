Фармацевты опровергли слухи о подорожании лекарств на 10%

Москва, 2 ноября. Глава «Аптечной гильдии» Елена Неволина заявила, что информация о росте цен на лекарства на 10% в 2019 году не соответствует действительности. Неволина отметила, что подорожания препаратов возможно, но не на 10%.

«Я объясняла, что да, подорожание возможно, но 10 процентов никогда и никому не называла», — сказал Неволина.

По словам главы «Аптечной гильдии», подорожание в 2019 году возможно, так как аптеки, как и любые хозяйствующие субъекты, живут за счет наценки. В 2019 году в России будет повышен НДС, что скажется на затратах аптек на доставку медикаментов, электроэнергию и прочие расходы. Однако о росте цен на 10% речь не идет, сообщила Неволина в комментарии «Царьграду».

Кроме того, цены на жизненно важные и необходимые лекарства сохранятся прежние. Предположительно, цены на препараты первой необходимости могут быть снижены за счет государственного регулирования.