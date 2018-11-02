Жених Юлии Скрипаль «исчез с лица земли» — британские СМИ

Лондон, 2 ноября. Жених Юлии Скрипаль, которая вместе с отцом была отравлена в британском Солсбери в марте, пропал без вести. Как сообщают британские СМИ, молодой человек «исчез с лица земли».

По информации таблоида Daily Mirror, жених Скрипаль якобы работал в «Институте проблем безопасности», а его мать — в ФСБ. При этом издание утверждает, что мать выступала против свадьбы сына, поскольку плохо относилась к Скрипалям.

Отметим, что местоположение самой Юлии Скрипаль и ее отца на данный момент скрывается британскими спецслужбами. Известно, что в последний раз девушка выходила на связь 23 июля и заявила о желании вернуться в Россию. Сообщается, что за все это время машина Юлии в Москве не покидала гараж, а ее собака живет в приюте для животных.

Напомним, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в начале марта были госпитализированы в британском Солсбери в критическом состоянии. По версии полиции, оба были отравлены нервно-паралитическим газом «Новичок». Несмотря на отсутствие улик, Лондон сразу же обвинил в инциденте Россию. Москва все обвинения отрицает, ссылаясь на то, что «Новичок» никогда не производился в России. Примечательно, что за полгода проведения расследования Лондон не предоставил никаких доказательств в подтверждение своих слов.