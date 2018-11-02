Фронтмен группы Rammstein объяснил, почему разочаровался в любви

Москва, 2 ноября. Немецкий вокалист, автор текстов песен и фронтмен метал-групп Rammstein Тилль Линдеманн назвал глупцами тех, кто ищет любовь. Сам музыкант признался, что разочаровался в любви.

По его словам, любовь приносит радость и одновременно всегда – разочарование. Линдеманн считает, что любовь сама настигает человека, желает ли он того или нет. Однако страданиям от неразделенной любви посвящены самые прекрасные стихотворения, признался Линдеманн.

В настоящее время фронтмен Rammstein находится в Москве. В российской столице он представит литературно-музыкальное шоу, посвященное ее выходу в России​​​, а также книгу своих ранних стихов Messer.

Как сообщило ранее издание «Утро.ру», ранее Линдеманн в Москве встретил певицу Светлану Лободу, которую во вторник выписали из больницы после операции на почке.